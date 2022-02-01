БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость отопления и электричества в ФРГ выросла за год на 107% и 41% соответственно, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя портала Check24, который позволяет сравнить цены на товары и услуги в Германии. Украина и Европарламент обсудили противодействие "Северному потоку-2"

В январе 2021 года среднестатистическое домохозяйство должно было платить за газ и мазут 1193 евро, сейчас — уже 2472, пишет Spiegel со ссылкой на представителя Check24. Основной причиной этого является резкий рост цен на энергоносители, отмечает издание. Высокие оптовые цены на газ повлияли на цены для конечных потребителей.

Цена за 5 тысяч киловатт-часов электроэнергии в январе 2022 года составляла в среднем 2130 евро, что на 41% выше, чем в том же месяце прошлого года (1508), и является рекордно высоким показателем, пишет издание со ссылкой на информацию Check24.

По словам представителя портала, которые приводит Spiegel, такое развитие связано с увеличением затрат на выработку электроэнергии на угольных и газовых электростанциях, снижением производства в возобновляемой энергетике и в то же время повышенным спросом со стороны экономики.