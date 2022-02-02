БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Суд ЕС общей юрисдикции сообщил в среду, что отклонил иск полькой PGNiG, содержащий требование об аннулировании решения Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома", которое было принято в мае 2018 года. Суд примет решение по жалобе PGNiG в деле против "Газпрома"

ЕК инициировала антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" в некоторых странах ЕС в 2012 году. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула "Газпрому" официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

После длительного диалога ЕК в мае 2018 года завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", но вменила ему ряд обязательств, касающихся работы в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота компании. В том числе компании нужно было снять барьеры по трансграничной перепродаже газа. Клиенты из региона также получали право требовать от более низких цен на газ, если те не будут соотноситься с уровнем конкурентных цен Западной Европы.

PGNiG в октябре 2018 года подала иск с требованием отменить решение Еврокомиссии по этому антимонопольному делу. Однако суд поддержал апелляцию компании на другое решение Еврокомиссии, поданную 25 июня 2019 года. PGNiG требовала от суда частично или полностью аннулировать решение ЕК, отклонившей ее жалобу от 9 марта 2017 года о нарушении "Газпромом" правил ЕС. Жалоба включала в себя вопросы, которые рассматривались в рамках антимонопольного разбирательства, и была отклонена комиссией в апреле 2019 года.