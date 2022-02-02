МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за неделю с 21 по 28 января выросла на 18 копеек, или на 0,3%, до 54,87 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Также за минувшую неделю, по данным Росстата, средняя цена на бензин в стране выросла на 9 копеек, или на 0,2%, и составила 50,61 рубля за литр. В частности, Аи-92 подорожал на 8 копеек (также на 0,2%) — до 47,56 рубля за литр, Аи-95 — на 10 копеек (0,2%), до 51,50 рубля. А стоимость литра бензина Аи-98 увеличилась на 12 копеек (на 0,2%) и достигла 59,69 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 50 центрах субъектов РФ. Больше всего он подорожал в Красноярском крае и Магаданской области – на 1,1% и 1% соответственно.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в Карелии и Чечне – на 0,3%, Приморском крае – на 0,2% и Дагестане – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2%.

Производство бензина в России за неделю с 24 по 30 января выросло на 2,3% по сравнению с предшествовавшей неделей — до 810,9 тысячи тонн, а дизтоплива — на 3,7%, до 1,675 миллиона.

Топливо в РФ дорожало в рознице практически весь прошлый год. Кратковременное снижение цен фиксировалось лишь в начале осени. По данным Росстата, по итогам года бензин в России подорожал на 8,84% при инфляции в 8,39%. При этом власти прогнозировали, что темпы роста цен на бензин не превысят уровень инфляции по итогам года.