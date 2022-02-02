МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Сахалин-2" в 2021 году сократился на 10,3% по сравнению с рекордным уровнем 2020 года, составив 10,41 миллиона тонн, следует из данных, предоставленных РИА Новости в пресс-службе Sakhalin Energy (оператор проекта). Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

"В 2021 году "Сахалин Энерджи" поставила на экспорт около 10,41 миллиона тонн СПГ и около 32,87 миллиона баррелей нефти (около 4,16 миллиона тонн)", — сообщили в компании. Ранее в корпоративном издании проекта сообщалось, что Sakhalin Energy в прошлом году поставила на экспорт 160,09 стандартной партии сжиженного природного газа и 46,95 партии нефти.

В 2020 году "Сахалин-2" произвел и отгрузил из порта Пригородное на Сахалине рекордный для проекта объем СПГ — более 11,6 миллиона тонн, что составило около 178,6 стандартной партии СПГ (равна 65 тысячам тонн). Таким образом, объем экспорта сжиженного природного газа в 2021 году снизился на 10,3%.

Что касается нефти, то в 2020 году компания отгрузила около 37,9 миллиона баррелей (4,8 миллиона тонн). Соответственно, в прошлом году показатель снизился на 13,3%.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

Как сообщал в июле главный исполнительный директор Sakhalin Energy Роман Дашков, план производства "Сахалина-2" на 2021 год составлял не менее 166 партий сжиженного природного газа.