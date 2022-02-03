ТОКИО, 3 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в четверг ушел от прямого ответа на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу. В США подтвердили поиск альтернативы российским поставкам газа в Европу

Ранее в январе высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.

Позже газета Wall Street Journal распространила информацию о том, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.

"Мы осведомлены относительно подобных сообщений. Мы ежедневно поддерживаем диалог с США и странами ЕС по различным тематикам, но я намерен воздержаться от комментариев относительно внешнеполитических переговоров", — подчеркнул генсек правительства Японии.

В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.