МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Украине нужно заключить напрямую контракт с "Газпромом" на поставки газа, поскольку высокие цены сильно вредят ее экономике, заявил в эфире телеканала "Наш" украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Игра Ярослава Мудрого: Украина начинает покупку газа за рубежом

Он напомнил, что сейчас цена за кубометр с НДС составляет 60 гривен (около 160 рублей). "У нас встанет скоро вся промышленность", — сказал он.

Эксперт упомянул жалобу "Укртеплокоммунэнерго" на "Нафтогаз", отказавшийся повысить объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (почти 20 рублей) для нужд отопления населения. По словам Марунича, это угрожает стабильности поставкам тепла и электричества в дома.

В таких условиях, как он отметил, стоимость газа будет составлять 40 гривен. "Это все удар конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам", — подчеркнул он.

"Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с "Газпромом", как та же Венгрия", — сказал Марунич.

Он также сказал, что "слезание с российской газовой иглы", о чем заявляли власти Украины, может "очень печально" закончиться для промышленности и населения страны.