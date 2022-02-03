МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Расширение сети газозаправок на всю Россию, а также слаженные действия производителей газомоторного топлива, автомобилей и оборудования для них необходимы для быстрого и успешного перехода транспорта на более экологичный в сравнении с традиционным топливом газ, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Розничная цена на дизельное топливо в России за неделю выросла

Совещание о развитии газомоторного рынка в России прошло в правительстве под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и двух вице-премьеров Юрия Борисова и Александра Новака. В совещании также приняли участие руководство Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, а также "Газпром", "Новатэк", "Камаз" и группа "ГАЗ".

Как отметил Борисов, слова которого цитирует его аппарат, газомоторное топливо крайне перспективно с точки зрения экологичности по сравнению с бензином и дизелем. При этом, по его мнению, успешность перехода на газомоторное топливо зависит от слаженности действий всех участников этой работы: производителей самого топлива ("Газпром", "Роснефть", "Новатэк", "Лукойл"), автопроизводителей и российских предприятий, производящих газовые двигатели и баллоны.

Также необходимо, по его словам, строить газозаправочную инфраструктуру и покрыть сетью заправок "максимальное количество регионов нашей страны — не 28 субъектов РФ, как сегодня, а все регионы России".

Новак в ходе совещания отметил, что популярность газомоторного топлива среди потребителей постоянно растёт: если в 2014 году объём потребления не превышал 400 миллионов кубометров газа, то на сегодня он достигает уже 1,4 миллиарда кубов.

"Ежегодно за счет действующих субсидий в 700 миллионов рублей на газ переходят до 15 тысяч владельцев авто. Но с тех пор в программе ("Развитие рынка газомоторного топлива" — ред.) назрел ряд изменений — сейчас необходимо актуализировать состав участвующих в ней регионов, так как не все пользуются субсидиями в полной мере и развивают свой рынок, а также увеличить объемы её финансирования", — сказал Новак.