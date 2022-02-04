МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рост поставок американского сжиженного природного газа в Европу обусловлен исключительно экономической выгодой, а не политической волей администрации США, прокомментировал РИА Новости консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. Канцлер Австрии назвал Россию виновной в росте цен на газ

США в январе второй месяц подряд стали первыми в мире по объему экспорта СПГ, обогнав Катар, сообщило в среду агентство Блумберг. При этом основным направлением американских поставок стала Европа, где цены на "голубое топливо" остаются высокими из-за напряженности между Россией и Украиной, а также низких запасов в подземных хранилищах.

"Мотивация американских экспортеров СПГ отдавать предпочтение европейскому рынку обусловлена исключительно экономическими соображениями", — рассказал Тимонин, отвечая на вопрос о том, что именно, политика или экономика, побуждает производителей США направлять сейчас основной объем СПГ в Европу.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США при этом заявляют, что ищут альтернативу российскому газу для Европы на случай прекращения украинского транзита. В конце января газета The Wall Street Journal писала, что США пытаются убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, уже оплативших свои поставки, позволить перенаправить их на европейский рынок.

ЭКОНОМИКА ПОСТАВОК

В то же время и на газовом рынке Европы в январе сложилась нетрадиционная для него ситуация, когда СПГ на споте торговался с премией к ценам в Азии, а его покупка была выгоднее покупки трубопроводного газа из той же России.

По оценкам Тимонина, при текущей стоимости бункерного топлива и фрахта судов поставки газа в Азию из США обходятся дороже, чем в Европу, примерно на 1,2 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) или на 43 доллара за тысячу кубометров.

"При этом, на фоне роста цен на газ в последней, величина "азиатской премии" ощутимо сократилась — до уровня 0,8 доллара за MMBtu или 30 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, выгода от поставок в Европу относительно азиатского рынка для американских поставщиков составляет порядка 0,4 доллара за MMBtu или 13 долларов за тысячу кубов", — подсчитывает он.

Подобная ситуация, если исходить исключительно из текущих форвардных кривых природного газа в двух регионах, может сохраниться практически до конца года, полагает Тимонин.

"Однако, наиболее вероятно, что конъюнктура изменится раньше: перенаправление поставок из Азии в Европу может привести к формированию дефицита в восточном регионе, что, в свою очередь, приведет к росту "азиатской премии", — заключает эксперт.