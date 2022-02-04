БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает диверсификацию поставок энергоносителей с различными партнерами, 7 февраля в Вашингтоне пройдет энергетический саммит, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Япония изучит варианты поставок газа в ЕС

"В целом, мы разговариваем со всеми, начиная от Норвегии, поставщика, с которым мы ведем надежное сотрудничество уже долгое время. Также с Катаром, Азербайджаном и Египтом. Конечно большую роль играют и США. Мы проведем энергетический саммит в Вашингтоне 7 февраля", — сказала политик в интервью газете Handelsblatt.

По словам главы ЕК, было инициировано стратегическое энергетическое сотрудничество с американским президентом Джо Байденом, речь идет, в первую очередь, о сжиженном природном газе.