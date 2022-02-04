МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Для жителей Великобритании стоимость электроэнергии резко выросла за последние несколько месяцев. В частности, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на государственный регулятор Ofgem, верхний потолок расценок, которую ресурсосбытовые компании могут предъявлять домохозяйствам, с апреля 2021 года установлен на уровне 1971 фунта (204,5 тысячи рублей) в год. ЕС обсуждает энергопоставки с разными партнерами

Стандартный тариф стал дороже на 693 фунта. Другой вариант — с предоплатой — вырос в цене на 708 фунтов.

За последний год — с апреля 2021 года — рост составил 54%.

Отметим, что в королевстве лимит тарифов на энергию пересматривается два раза в год. последнее повышение расценок связано с резким ростом цен на газ из-за европейского энергетического кризиса. Он начался в августе из-за снижения объема поставок голубого топлива из России и низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ.

Как отметил в беседе с агентством руководство Ofgem, госрегулятор осознает все последствия повышения предельной цены для многих рядовых домохозяйств страны, они "изо всех сил пытаются свести концы с концами". Однако подорожание происходит на фоне общего роста цен в Великобритании: по итогам 2021 года уровень инфляции составил 5,4%, наивысший показатель с 1992 года.