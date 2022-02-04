МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть", "Новатэк", их дочерние предприятия и еще несколько менее крупных компаний поборются за четыре нефтегазоконденсатных участка в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в Минприроды. В Абу-Даби обнаружили крупные запасы газа

Заявки на участие в аукционе на Тамбейский участок подали "Газпром нефть", "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Ямал Север". Стартовый платеж — 122 миллиона рублей. Ресурсы участка по категории D1 (перспективные) составляют 1,4 миллиона тонн нефти, 86,7 миллиарда кубометров газа, 5,6 миллиона тонн конденсата; по категории D2 (прогнозные) — 5,9 миллиона тонн нефти, 32 миллиарда кубометров газа, 4,6 миллиона тонн конденсата.

В аукционе на Новый участок примут участие "Газпром нефть" и ее "дочка" "Газпромнефть-ННГ", "Янгпур", "УДС нефть". Его ресурсы по категории D1 составляют 5,8 миллиона тонн нефти, 4,3 миллиарда кубометров газа, 0,4 миллиона тонн конденсата; по категории D2 — 1,1 миллиона тонн нефти, 2 миллиарда кубометров газа, 0,2 миллиона тонн конденсата. Стартовый платеж — 147,3 миллиона рублей.

За Тарминский участок поборются "Газпром нефть", "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Ямал Север". Стартовый платеж — 109,4 миллиона рублей. Ресурсы участка по категорий D1 составляют 2,1 миллиона тонн нефти, 152,6 миллиарда кубометров газа, 14,2 миллиона тонн конденсата; по категории D2 — 11,4 миллиона тонн нефти, 140,2 миллиарда кубов газа, 20,4 миллиона тонн конденсата.

Наконец, на аукцион на Харатский участок со стартовым платежом 40,3 миллиона рублей заявки подали "Газпром нефть" и "Ямал Север". Ресурсы участка по категории D1 — 1,4 миллиона тонн нефти, 86,7 миллиарда кубов газа, 5,6 миллиона тонн конденсата; по категории D2 — 5,9 миллиона тонн нефти, 32 миллиарда кубов газа и 4,6 миллиона тонн конденсата. На последний участок — Светлогорский 1 — заявки не поданы.