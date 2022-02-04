МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бывший немецкий дипломат Дитер Халлер покинул наблюдательный совет компании Gas for Europe GmbH, созданной для участка "Северного потока — 2" в ФРГ, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG. Берлин назвал условие для возобновления сертификации "Северного потока-2"

Ранее МИД Германии запретило Халлеру работать в набсовете новой немецкой "дочки" Nord Stream 2, сообщил тогда представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Дитер В. Халлер, член наблюдательного совета дочерней компании Gas for Europe GmbH (г. Шверин, Германия), назначенный компанией Nord Stream 2, проинформировал нас о своем решении отказаться от своего мандата. Мы с сожалением приняли его решение к сведению", — сообщили в компании.

Nord Stream 2 AG назначила в качестве новых членов наблюдательного совета Gas for Europe GmbH Михаэля Файста и доктора Вольфганга Петерса. Председатель наблюдательного совета будет избран на следующем заседании.

"Состав и порядок работы наблюдательного совета компании Gas for Europe GmbH соответствуют требованиям германского законодательства", — также уточняется в сообщении.