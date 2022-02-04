МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Беспрецедентные санкции, принятием которых угрожает России Запад, будет очень сложно действительно ввести из-за возможных неблагоприятных последствий для всех сторон, запрет на экспорт российских углеводородов, например, приведет к колоссальным проблемам на энергорынках, а стоимость нефти может вырасти до 170 долларов за баррель, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Александр Дынкин. Эксперт объяснил, зачем США угрожают санкциями против России

"Я не верю в осуществление беспрецедентных санкций, которыми Запад угрожает России. Не вижу, как они смогут реализовать меры по запрету экспорта наших углеводородов. Потому что это приведет к колоссальному кризису на энергетических рынках. Если они пойдут на такой шаг, цена нефти, думаю, взлетит до 170 долларов за баррель. Перевалят в этом случае далеко за 1000 долларов за 1000 кубометров и цены на газ, который для европейцев уже сегодня и так достаточно дорог", — отметил он.

Дынкин также полагает, что газ из России, на который приходится 40% потребностей стран Европы в нем, невозможно заменить. "В мире просто нет таких запасов газа, которые могли бы быть переброшены на европейский континент. США вряд ли смогут поставлять в Европу свой сжатый природный газ. Такая транспортировка стоит денег. Для этого им придется вводить бюджетное субсидирование, что ляжет на Вашингтон большой финансовой нагрузкой. Учитывая не очень хорошую ситуацию с бюджетом, это маловероятно", — пояснил он.

Неблагоприятное влияние на мировые энергетические рынки окажет, по мнению президента ИМЭМО, и отключение России от международной финансовой системы SWIFT. "Как европейцы будут платить в этом случае за поставляемыми нами углеводороды?" — подчеркивает эксперт. Говоря о запрете на экспорт в Россию электроники для мобильных телефонов Дынкин отметил, что теоретически это возможно, однако приведет к потерям для Apple.

Индивидуальные санкции, которыми грозит Запад, также могут иметь различные последствия. "Уже сейчас под санкциями находится 1150 наших людей и компаний. Думаю, какого-то драматического изменения новые меры, направленные против частных лиц и российских компаний, не привнесут. Не говоря уже о том, что такие действия вызовут в Великобритании, где большинство этих людей давно укоренились, бурные финансовые волны", — отметил эксперт.

"Кроме того, в России сегодня работает 1300 американских компаний. Если идти по самому жесткому сценарию, то ведь возможны шаги Москвы против этих компаний… Здравый смысл должен взять вверх над идеологией. Нормальные люди в конгрессе США, уверен, все это понимают", — пояснил президент ИМЭМО.

Киев и западные государства в последнее время выражают озабоченность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у украинских границ и угрожают новыми серьезными санкциями. Москва многократно отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что никому не несет угрозы и не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники стран НАТО у российских границ.