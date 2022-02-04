МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Подписание долгосрочного договора купли-продажи природного газа между "Газпромом" и Китаем по дальневосточному маршруту на 10 млрд кубометров в год не отразится на объемах свободного газа для предложения в Европе и нынешних ценах на газ в Европе и Азии – стороны уже знают, где возьмут дополнительные объемы. Об этом агентству "Прайм" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Финита. Польша вынесла приговор поставкам российского газа

По его словам, сроки реализации этапов этого контракта пока неизвестны, а объем в 10 млрд кубометров для Китая в перспективе 2025-2027 годов не слишком большой, так как китайский рынок растет очень быстро.

При этом он предположил, что Китай может стать участником разработки находящегося под американскими санкциями Южно-Киринского месторождения газа.

"На европейский рынок это никак не повлияет, потому что ресурсные базы разные", — объяснил эксперт.

"В Европу наш газ идет с западно-сибирских месторождений и из Ямала. А базой дальневосточного маршрута, по всей видимости, будут Киринское и Южно-Киринское месторождения, которые находятся на шельфе Сахалина", — сказал он. Канцлер Австрии назвал Россию виновной в росте цен на газ

Юшков подчеркнул, что контракт с Китаем не является перенаправлением газа с европейского на азиатский рынок.

Он также добавил, что косвенно повлиять на Европу контракт бы мог, если бы "Газпром" одномоментно увеличил поставки газа в Китай на 10 млрд кубометров. Но это, по мнению эксперта, тоже вряд ли произойдет: пока неизвестно, когда в действительности начнутся поставки по дальневосточному маршруту. На первом этапе, как указал Юшков, нужно будет построить ответвление на Китай от существующего и действующего газопровода "Сахалин — Хабаровск – Владивосток", "Газпром" может это сделать за год. На втором — достроить газокомпрессорные станции, так как сейчас газопровод "Сахалин — Хабаровск – Владивосток" имеет пропускную способность около 6 млрд кубометров, но труба рассчитана на гораздо большее. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

"Самый главный вопрос — это ресурсная база, — подчеркнул Юшков. — Сложность в том, что свободный газ есть только на Киринском месторождении, которое по максимуму может добывать 5,5 млрд кубов, а сейчас добыча на уровне примерно 2-2,5 млрд, просто потому, что больше не надо. Я думаю, что добыча будет увеличиваться поэтапно. А затем, возможно, нужно будет начать добычу на Южно-Киринском месторождении. Оно по запасам гораздо больше, чем Киринское, и способно давать в год 21 млрд кубов".

Однако, напомнил эксперт, Южно-Киринское месторождение с 2015 года находится под санкциями США и осталось без оборудования, поставщиком которого должна была стать американская компания. "И пока непонятно, как "Газпром"» будет добывать оттуда газ, — отметил Юшков. — То ли пересмотреть всю схему разработки этого месторождения, то ли строить добычную платформу".

Он высказал предположение, что уверенность, с которой "Газпром" подписал контракт с Китаем, может свидетельствовать о договоренностях по схеме разработки Южно-Киринского месторождения.

"Китай может стать поставщиком оборудования либо как-то еще быть там задействованным", — указал эксперт.

4 февраля "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере.

После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")", — говорится в сообщении "Газпрома". По мнению главы компании Алексея Миллера, второй контракт на поставку газа из России в Китай говорит о том, что китайские партнеры смогли убедиться в надежности российской компании как поставщика.