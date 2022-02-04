ХЕЛЬСИНКИ, 4 фев — ПРАЙМ. Финский строительный холдинг SRV продал свою долю в компании Fennovoima, возводящей АЭС "Ханхикиви-1" на севере Финляндии по проекту "Росатома", сообщает компания в пятницу.

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"Как и другие владельцы Fennovoima, SRV не является крупным потребителем энергии или энергетической компанией, но мы вошли в проект в 2015 году именно с точки зрения строительного бизнеса. Предполагаемые задачи по управлению строительными проектами, на которых основывалось право собственности, не были реализованы. В результате, в соответствии с соглашениями, подписанными в 2015 году, мы решили продать свою долю в проекте", — приводится в сообщении цитата директора SRV Саку Сипола.

Как уточняет компания, права собственности SRV будут переданы RAOS Voima Oy, входящей в группу "Росатом".

Вступление в силу данного соглашения подлежит утверждению министерством экономики и занятости Финляндии. Ожидается, что это произойдет в течение 2022 года, уточняет SRV.

Проект "Ханхикиви-1" предусматривает сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом").

На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.