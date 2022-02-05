КИЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в Восьмом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку, в ходе мероприятия чиновник заявил, что подземные хранилища газа Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы, сообщается на сайте министерства. США и Европа обсуждают замещение российского газа

"Особое значение для Украины имеет вопрос укрепления энергетической безопасности региона, в частности путем диверсификации маршрутов поставки природного газа. Южный газовый коридор является существенным прорывом в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента. Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион. Так же, как и завершение строительства Южного газового коридора, эта задача потребует совместных усилий. Мы искренне приветствуем готовность наших азербайджанских партнеров поддержать эту инициативу", – цитирует Демченкова пресс-служба.

Он подчеркнул, что Азербайджанская Республика является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики, особенно по вопросам развития нефтегазового комплекса.

В релизе уточняется, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что Южный газовый коридор обещает преимущества транзита для большого количества стран. И это символизирует усиление энергетической безопасности и налаживание многогранного сотрудничества вдоль коридора. Для этого необходим новый этап деятельности, включающий подписание контрактов, привлечение инвестиций, увеличение добычи газа и установление интерконнекторов.

"Мы готовы сотрудничать с Европейской комиссией и с нашими партнерами в других странах, желающих закупать дополнительные объемы газа или импортировать и экспортировать газ, а также вносить свой вклад в развитие Южного газового коридора", — подчеркнул Шахбазов.