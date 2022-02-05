МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Газпром" рассчитывает, что Европа предоставит ему монопольное право на прокачку газа по "Северному потоку-2", если наступят сильные морозы, написал в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик. В Италии назвали ошибочной газовую стратегию ЕС

По его словам, в этом случае европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, и в результате возникнет дефицит сырья. "При помощи резервов покрыть его не удастся, ведь "Газпром" еще летом опорожнил свои хранилища в Германии, Австрии и Нидерландах", — пишет журналист.

Он отмечает, что сейчас "Газпром" теряет позиции на европейском рынке, но при этом не наращивает предложение, чтобы не сбивать цены. С европейского рынка его выдавливают производители СПГ, пишет Кублик.

По мнению журналиста, внезапный кризис, обусловленный похолоданием, Россия может использовать для достижения политических целей.

"Одна из них состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода", — считает Кублик.

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Сейчас процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. В процессе формирования своего заключения она намерена проконсультироваться с Киевом. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.