БЕРЛИН, 5 фев — ПРАЙМ. Украина в конце февраля в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, сообщает издание Welt. Немецкая Bild опубликовала "план" по присоединению Украины к России

Согласно данным, Киев планирует два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом.

Страна на этот период перейдет на работу в изолированном режиме. В начале 2023 года Украина планирует подключиться к энергосистеме Западной Европы, говорится в публикации.

"Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским Союзом", — приводятся слова советника госсекретаря США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

Российский "Системный оператор Единой энергетической системы" заявил о готовности к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами РФ и Белоруссии, сообщает Welt.