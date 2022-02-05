АШХАБАД, 5 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине договорились о строительстве четвертой ветки газопровода Туркмения – Китай, сообщает Туркменское телевидение. Сербия надеется получить азербайджанский газ в 2023 году

В ходе встречи туркменский лидер отметил, что Ашхабад готов обсуждать конкретные вопросы увеличения поставок туркменского природного газа в КНР путем строительства четвертой ветки газопровода Туркмения – Китай.

"Необходимо определить объемы газа, которые предполагается экспортировать в Поднебесную, а также проанализировать возможности модернизации второй очереди газового месторождения "Галкыныш" ("Возрождение"), которое должно стать основным источником сырья для поставок газа в КНР по четвертой ветке газопровода Туркмения – Китай", — подчеркнул Бердымухамедов.

По его словам, одним из главных вопросов здесь является создание на территории Туркменистана производственной и газотранспортной базы, которая обеспечит поставки "голубого топлива" по четвертой ветке.

"Я верю, что в ближайшее время наши специалисты начнут обсуждать вопросы строительства предприятия по очистке газа от серы, компрессорных станций и газопровода от месторождения "Галкыныш" до границы соседнего государства", — отметил туркменский президент.

Он также подчеркнул, что необходимо начать переговоры по цене на природный газ, который будет поставляться по четвертой ветке газопровода. В Южной Корее не получали просьб перенаправить газ в Европу

"Я рассчитываю, что переговоры туркменских и китайских партнеров по цене на товарный природный газ будут основываться на мировом опыте. Туркменская сторона готова рассмотреть вопрос об участии китайской компании в подготовке второй очереди газового месторождения "Галкыныш" на инвестиции КНР. Здесь китайские инвестиции будут возвращены за счет поставок туркменского природного газа", — цитирует главу государства местное ТВ.

"Таким образом, в ходе переговоров стороны достигли договоренности о строительстве четвертой ветки газопровода Туркменистан – Китай", — говорится в сообщении.

Туркмения является самым крупным экспортером трубопроводного газа в Китай и поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. В 2021 году в Китай было поставлено около 34 миллиардов кубометров туркменского газа. Ранее стало известно, что четвертую ветку (D) намечено проложить по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Киргизия-Китай. Со строительством четвертой линии и выхода трубопровода на проектную мощность поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 миллиардов кубометров в год.