"Конечно, "Северный поток — 2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что сертификация — это бюрократический процесс, который выполняют регулятор ФРГ и ЕК. Задача Украины — участвовать в этом процессе и не позволить газопровод сертифицировать трубопровод.
Будет он сертифицирован или нет — зависит от ряда факторов, включая геополитический, считает он.
Строительство "Северного потока — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, проект готов к вводу.
Сертификация оператора участка "Северного потока — 2" возобновится после передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. При этом точные сроки пока не названы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства ФРГ.
https://1prime.ru/energy/20220206/836000054.html
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