МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" прилагает все воможные усилия, чтобы сорвать сертификацию российского газопровода "Северный поток — 2", заявил генеральный директор оператора Сергей Макогон. Берлин может заблокировать запуск "Северного потока-2"

"Конечно, "Северный поток — 2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что сертификация — это бюрократический процесс, который выполняют регулятор ФРГ и ЕК. Задача Украины — участвовать в этом процессе и не позволить газопровод сертифицировать трубопровод.

Будет он сертифицирован или нет — зависит от ряда факторов, включая геополитический, считает он.

Строительство "Северного потока — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, проект готов к вводу.

Сертификация оператора участка "Северного потока — 2" возобновится после передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. При этом точные сроки пока не названы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства ФРГ.