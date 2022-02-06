МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электроэнергию, если Киев выступит инициатором обострения с РФ. В Киеве нашли способ согреться без российского газа

"Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество… Мы не будем поставлять, если они начнут воевать… против нас или против России. Значит, мы будем воевать, защищать", — сказал он в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Президент также отметил, что Россия имеет возможности поставок на Украину электричества в 3-5 раз больше, чем Белоруссия, которая "мизер" поставляет.

Приписываемые РФ планы по эскалации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и заявляют, что никому ничем не угрожают.

Подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.