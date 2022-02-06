Минск пригнозил Украине отменой поставок ГСМ и электричества
Лукашенко: Минск не будет поставлять Украине ГСМ и электричество в случае эскалации
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электроэнергию, если Киев выступит инициатором обострения с РФ.
"Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество… Мы не будем поставлять, если они начнут воевать… против нас или против России. Значит, мы будем воевать, защищать", — сказал он в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".
Президент также отметил, что Россия имеет возможности поставок на Украину электричества в 3-5 раз больше, чем Белоруссия, которая "мизер" поставляет.
Приписываемые РФ планы по эскалации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и заявляют, что никому ничем не угрожают.
Подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://1prime.ru/energy/20220206/836000259.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте