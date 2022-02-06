МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что работа американской администрации над поиском альтернативных России поставщиков энергоносителей для Европы находится "в самом разгаре", и пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Вашингтон канцлера Германии Олафа Шульца. СМИ: Европа может выбрать Нигерию поставщиком газа вместо России

Американцы предупреждают, что в случае обострения вокруг Украины могут быть нарушены поставки российского газа, и ищут по всему миру партии сжиженного топлива, которое можно было бы оперативно перенаправить в европейские страны.

"Европе еще предстоит пройти определенный путь, чтобы снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать энергопоставки. Президент (США Джо) Байден отдал распоряжение своей команде найти в других регионах мира партии сжиженного газа, которые можно было бы отправить в Европу в случае чрезвычайной ситуации", — сказал Салливан в интервью NBC. Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ

"Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы сохранить тепло в европейских домах до конца зимы. Эта работа в самом разгаре. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра, когда канцлер приедет в Вашингтон", — добавил он.

Ожидается, что на встрече Байдена с Шольцем в Белом доме будет также затронута тема российского экспортного газопровода "Северный поток 2". Салливан назвал проект западным рычагом влияния на Россию в ситуации вокруг Украины и пообещал, что если обстановка обострится, газопровод "так или иначе" не будет введен в эксплуатацию.

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.