МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ЕС планирует начать переговоры с Нигерией в рамках расширения источников поставки сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета Financial Times. Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ

"ЕС также планирует начать переговоры с Нигерией, поскольку он ищет способы расширения источников поставок СПГ", — говорится в сообщении газеты.

Согласно данным дипломатов, Евросоюз обсуждает планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы уберечь потребителей от роста цен на газ в случае обострения ситуации на Украине. Планы должны быть представлены странам Евросоюза в следующем месяце, но в случае обострения на Украине это может произойти и быстрее. По словам должностных лиц, предстоящие дискуссии, скорее всего, затронут решение проблем, связанных с потенциальными "потоками беженцев" в соседние с Украиной страны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 30 января говорил, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения поставок из России. В Южной Корее не получали просьб перенаправить газ в Европу

Представители американской администрации также ранее говорили, что ищут для Европы альтернативные источники природного газа на случай перебоев с экспортом из России.

В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.