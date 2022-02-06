МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад, сообщил в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В США рассказали о работе над замещением российского газа в Европе

"Цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. Цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе", — говорится в его сообщении.

ПОСТАВКИ ИЗ РФ

Россия в последние недели строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, но "отказалась" поставлять дополнительный газ для пополнения хранилищ Европы, заявил глава дипломатии ЕС.

"В последние недели, несмотря на то, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания "Газпром" отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке", — написал он в своем блоге.

ДРУГИЕ РЫНКИ

ЕС контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ, заявил Боррель. Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ

"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с насущной проблемой обеспечения безопасности поставок газа, которую мы должны решить. Это предполагает работу над расширением диверсификации маршрутов и источников импорта. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить поставки газа в ближайшие месяцы. Кроме США мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ", — написал он.

Глава дипломатии также отметил необходимость лучше "интегрировать" Пиренейский полуостров, который является главным "островом электроэнергии в Европе", в энергетический рынок ЕС.

РФ является надежным поставщиком газа в ЕС на протяжении десятков лет. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет топливо согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактом.

Цены на газ в ЕС стали стремительно расти, когда средняя стоимость на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров.

В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров.

В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю работы газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что Россия не имеет отношения к этому кризису — ЕС сам создали себе проблемы с ценами.

Летом 2021 года, когда нужно было закачивать газ в подземные хранилища, топливо, на которое рассчитывал ЕС ушло на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.