МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией". В Европе рассказали, на сколько взлетели цены на газ

"Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня", — написал Боррель в своём блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.

"Нам необходимо работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом нашей долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте", — добавил он.

Если стоимость энергии в Евросоюзе останется высокой в 2022 году, стимулируя рост инфляции, это ощутимо скажется на восстановлении экономики от кризиса, вызванного пандемией, отметил он, добавив, что ЕС на фоне "серьезного кризиса" в отношениях с РФ должен работать над созданием стратегических запасов топлива.

"Мы должны срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия", — сказал он.

Боррель добавил, что ЕС будет работать над увеличением реверса топлива для Украины в рамках существующей ГТС.

"Мы также будем работать над увеличением реверсивных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры", — написал Боррель, говоря об Украине. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США. В США рассказали о работе над замещением российского газа в Европе

Заседание совета ЕС-США по энергетике состоится 7 февраля.

РФ является надежным поставщиком газа в ЕС на протяжении десятков лет. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет топливо согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактом.

Цены на газ в ЕС стали стремительно расти, когда средняя стоимость на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров.

В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров.

В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю работы газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что Россия не имеет отношения к этому кризису — ЕС сам создали себе проблемы с ценами.

Летом 2021 года, когда нужно было закачивать газ в подземные хранилища, топливо, на которое рассчитывал ЕС ушло на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.