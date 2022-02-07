МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. По данным платформ RBP и GSA Platform, компания "Газпром" не стала бронировать на второй и третий кварталы мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", а также дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Эксперт объяснил, где "Газпром" возьмет дополнительный газ для Китая

Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

В 2020 году завершился долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа". С тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.