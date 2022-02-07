ТАШКЕНТ, 7 фев — ПРАЙМ. Власти Узбекистана рассматривают возможность присоединения страны к общему энергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.

Узбекистан в декабре 2020 года получил статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.

По данным пресс-службы, в соответствии с планом совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии (ЕАК) на 2021-2023 годы, департамент комиссии по энергетики провел презентацию перспектив функционирования общего энергетического рынка ЕАЭС для минэнерго страны.

"Во время проведения презентации стороны обменялись мнениями касательно возможных последствий присоединения Республики Узбекистан к общему энергетическому рынку ЕАЭС", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Также были достигнуты договоренности о продолжении работы по углублению интеграционных процессов и минимизации негативных последствий присоединения к энергорынку союза, добавили в пресс-службе.

Энергосистема Узбекистана является частью Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданной в советское время, куда сегодня также входят системы Киргизии и юга Казахстана, стран-участниц ЕАЭС.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.