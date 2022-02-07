БИШКЕК, 7 фев — ПРАЙМ. Киргизия намерена экспортировать электроэнергию в Китай, соответствующая информация содержится в совместном заявлении президента Киргизии Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Кыргызская сторона предложила изучить вопрос экспорта электроэнергии из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику", — говорится в документе, распространенном в понедельник пресс-службой киргизского лидера.

Сообщается, что китайская сторона "выразила готовность изучить данное предложение".

Также в заявлении сказано, что стороны "продолжат активную работу по дальнейшей реализации проектов в рамках продвижения производственных мощностей и инвестиционного сотрудничества, двустороннего технико-экономического сотрудничества".

"Китайская сторона приветствует создание благоприятной, безопасной бизнес-среды в Кыргызстане, в особенности в сфере защиты интересов иностранных инвесторов, и повышение их доверия. Кыргызская сторона приветствует китайские компании, которые готовы к реализации совместных проектов на территории Кыргызстана", — подчеркивается в документе.

Жапаров находился в Пекине с рабочей поездкой с 3 по 6 февраля. В Китае он принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и встретился с главой КНР Си Цзиньпинем.