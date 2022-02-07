КИЕВ, 7 фев — ПРАЙМ. Транзит газа в Европу через Украину в январе 2022 года составил 1,66 миллиарда кубометров, что на 57% меньше, чем в январе прошлого года, сообщила в понедельник компания "Оператор ГТС Украины". В Европе рассказали, на сколько взлетели цены на газ

"В январе 2022 года транзит природного газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) составил 1,664 миллиарда кубометров — на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что транзитные объемы в Словакию составили 1,04 миллиарда кубометров, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита.

Кроме того, по данным компании, на 1,3% увеличился транзит в Молдову и составил 398 миллионов кубометров по сравнению с январем 2021 года. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию в объеме 116 миллионов кубометров газа (минус 24,6% к январю 2021 года). Транзит в Польшу сократился и составил 110 миллионов кубометров (минус 66% к январю 2021 года).

"В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 миллионов кубометров по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема согласно действующему транзитному соглашению", — говорится в сообщении.

Ранее Макогон заявил, что в прошлом году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров, то есть компания "Газпром" использовала забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода – 91%. В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства, касающиеся транзита газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ в соответствии с контрактными обязательствами.