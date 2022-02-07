МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник колеблются в диапазоне 900–935 долларов за тысячу кубометров, снижаясь на 4,2-7,7% ниже расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Песков рассказал о планах увеличения поставок газа в Венгрию

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара и в течение первых часов торгов демонстрировала устойчивое снижение. Цены опускались почти до 900 долларов, что на 7,7% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара. Последний час котировки снижаются на 5-7%.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).