ЕС обратился к мировым поставщикам энергии для решения газового вопроса
ЕС ОБРАТИЛСЯ К ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТАТОЧНЫХ ПОСТАВОК ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ — БОРРЕЛЬ
https://1prime.ru/energy/20220207/836009487.html
Курсы валют
Рубль растет следом за нефтью и развивающимися валютами
Пандемия коронавируса
Исследование выявило новый способ профилактики COVID-19
Северный поток-2
США намерены продолжить консультации с ФРГ по "Северному потоку-2"
Глобальный энергокризис
Аналитики подсчитали, что газа в Европе осталось на несколько недель
Нефть
"Лукойл" отчитался о добыче нефти в 2021 году
Торги
Фондовые индексы США торгуются разнонаправленно
Банки
Эксперты оценили борьбу регулятора с нелегальной финансовой деятельностью
Криптовалюты
Биткоин преодолел отметку в $42 тысячи
ЕС ОБРАТИЛСЯ К ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТАТОЧНЫХ ПОСТАВОК ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ — БОРРЕЛЬ
https://1prime.ru/energy/20220207/836009487.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.