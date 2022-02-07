2022-02-07T18:02:00+03:00
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2022-02-07T18:02:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220207/836009510.html
США сотрудничают с производителями топлива для увеличения поставок в ЕС
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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США ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОПЛИВА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК В ЕВРОПУ, ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ — БЛИНКЕН ПРАЙМ, 07.02.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
США ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОПЛИВА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК В ЕВРОПУ, ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ — БЛИНКЕН