КИЕВ, 7 фев /ПРАЙМ/. Очередное судно прибыло на Украину с 45 тысячами тонн угля из Колумбии, в ближайшее время его отправят на склады ТЭС, сообщила в понедельник пресс-служба украинской компании "ДТЭК Энерго".

Ранее ДТЭК сообщила, что договорилась о дополнительных четырех судах с углем, которые поставят в страну из США.

"ДТЭК Энерго" встречает очередную поставку морем с импортным углем происхождением из Колумбии. Судно класса "Панамакс" пришвартовалось в порту ТИС и уже в ближайшие дни пополнит склады ТЭС "ДТЭК Энерго". Объем поставки – 45 тысяч тонн", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что за последние пять месяцев компанией импортировано около 1,2 миллиона тонн угля.

Ранее ДТЭК привезла на Украину девять судов с импортным углем.