МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Строительство и пусконаладка шестой производственной лини проекта по сжижению природного газа Sabine Pass LNG завершены, заявила американская Cheniere Energy Inc., крупнейший производитель СПГ в США.

"Cheniere Energy Partners, L.P,… дочерняя компания Cheniere Energy, Inc., объявила, что 4 февраля 2022 года было достигнуто существенное завершение шестой линии проекта Sabine Pass, расположенного в Кэмерон Пэриш, штат Луизиана. Пусконаладка линии завершена, и EPC-партнер, компания Bechtel,… передал Cheniere Partners контроль за линией", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, теперь все шесть линий проекта Sabine Pass построены, при этом с опережением графика и в пределах бюджета.

"С учетом всех девяти линий проектов Sabine Pass и Corpus Christi производственная СПГ-платформа компании Cheniere является второй по величине в мире, надежно обеспечивая нашу глобальную клиентскую базу чистой, безопасной и доступной энергией", — прокомментировал председатель совета директоров, президент и гендиректор Cheniere Джек Фуско (Jack Fusco).

Cheniere Energy — крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа США. Компании принадлежит терминал Sabine Pass в штате Луизиана, в рамках которого теперь работают шесть производственных линий проектной мощностью около 30 миллионов тонн СПГ в год.

В штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi, в рамках которого введены в эксплуатацию три линии мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода на примерно 10 миллионов тонн СПГ в год в рамках проекта Corpus Christi Stage 3, который подразумевает строительство еще 7 линий сжижения средней тоннажности.