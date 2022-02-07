МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ЕС рассчитывает на значительные поставки сжиженного природного газа из США в ближайшие месяцы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"В то время, как мы стремимся к снижению зависимости от нашего единственного поставщика, мы, естественно, обращаемся к США – нашему крупнейшему поставщику сжиженного природного газа и надежному партнеру", — сказала она, открывая заседание Совета США-ЕС по энергетике.

Симсон выразила уверенность в том, что участники встречи, которая проходит в Вашингтоне, смогут "определить пути обеспечения значительных экспортных поставок сжиженного природного газа из США в предстоящие месяцы".