МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу во вторник, при этом заявка на транзит через Украину остается близка к максимальной, свидетельствуют данные платформы GSA Platform и "Оператора ГТС Украины". Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ

В ходе аукциона "на сутки вперёд" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако предложение осталось невостребованным.

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперёд, как делал в прошлом году. Однако компания всё равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах, исходя из заявок потребителей.

Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре, когда поставки российского газа по "Ямал-Европе" значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.

Что касается транзита через Украину, то, вероятно, во вторник он останется на уровне понедельника, что близко к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки на этот год. Текущая заявка на прокачку российского газа 8 февраля в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией составляет 108,07 миллиона кубов, 7 февраля — 108,1 миллиона.

Дополнительную мощность для транзита газа через украинскую ГТС во вторник "Газпром" не заказывал, свидетельствую данные венгерской торговой платформы RBP.