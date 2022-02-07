МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена на электроэнергию на оптовом рынке во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе текущего года выросла на 3,7% по сравнению с декабрем 2021 года и составила 1 056 рублей за МВт.ч, сообщил "Совет рынка" (регулятор энергорынка).

"Во второй ценовой зоне индекс РСВ (рынок на сутки вперед — ред.) в январе 2022 года сформировался на уровне 1 055,6 рубля за МВт.ч, что на 3,7% выше значения за предыдущий месяц", — говорится в сообщении.

На рост цен, по данным энергорегулятора, повлияло "ослабление сетевых ограничений на перетоки по территории ценовой зоны, что привело к увеличению перетока в направлении западных регионов и способствовало снижению цен в них, при этом сокращая объем доступной относительно эффективной генерации в центральных и восточных регионах". Дополнительно фактором увеличения цены являлся эффект низкой базы в некоторые часы 21 и 22 декабря 2021 года.

"В связи с превышением темпами изменения равновесных цен предельных значений для трехдневного и семидневного периодов в начале января 2022 года во второй ценовой зоне применялся особый режим расчета цен ("ценовое сглаживание", в период с 31 декабря 2021 года по 6 января 2022 года)", — отмечается в сообщении "Совета рынка".

Цена на электроэнергию в январе 2022 года в первой ценовой зоне (европейская часть и Урал) осталась примерно на том же уровне, что и месяцем ранее – 1,42 рубля за МВт.ч (-0,2% к декабрю 2021 года).

Федеральная антимонопольная служба в конце декабря начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части страны и на Урале, сообщала газета "Коммерсант". Причиной расследования стало обращение главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он обратил внимание на "значительный рост цен" на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал) по отношению к доковидному 2019 году. Глава "Роснефти" также предложил провести реформу энергорынка для сдерживания роста цен на электроэнергию для промышленности в РФ, отмечало издание.

Тем временем, по подсчетам "Совет рынка", цена на электроэнергию с учетом мощности совокупно по ценовым зонам в 2021 году выросла примерно на 4,9% по сравнению с 2020 годом, что ниже инфляции.