МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и МИД Германии Анналена Бербок в ходе встречи в Киеве поговорили о вопросах энергобезопасности, экономики и обороны, сообщила пресс-служба правительства Украины по итогам встречи. "Оператор ГТС Украины" отчитался об импорте газа из ЕС в январе

"Вопросы обороны, энергобезопасности и экономики обсудили на встрече в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок… Премьер-министр Украины подчеркнул важное значение противодействия гибридным угрозам со стороны России. В этом контексте Денис Шмыгаль подчеркнул, что "Северный поток — 2" может быть использован РФ как энергетическое оружие против Европы", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Шмыгаль во время встречи обратил внимание на привлечение немецких инвесторов к совместным проектам.

Бербок 7 и 8 февраля находится с рабочим визитом на Украине.