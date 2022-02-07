КИШИНЕВ, 7 фев — ПРАЙМ. Молдавия может не успеть провести аудит долга "Молдовагаза" до мая, на заседании молдавско-российской межправкомиссии может быть поднят вопрос об отсрочке, заявил глава компании Вадим Чебан. Молдавская оппозиция снова протестует из-за роста тарифов на газ

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга.

"У нас есть риск не успеть завершить аудит до 1 мая, но этого нельзя допустить, я думаю, что на уровне межправкомиссии в марте нужно будет согласовать другой срок, отодвинуть его. Для нас в принципе понятны факторы образования долга, внутри предприятия эта информация есть, мы готовы ее предоставить, нужно, чтобы независимый аудит это подтвердил", — заявил Чебан в интервью порталу Lisa News.

Правительство страны полагает, что аудит поможет оценить реальную сумму долга "Молдовагаза" перед поставщиком. Проверка будет проводиться за счет средств из резервного фонда правительства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.

Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, правительству Молдавии принадлежат 33,35% акций.