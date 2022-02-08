МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. По данным "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются и отсутствуют поставки по "Ямал-Европе" из РФ. Газпром не забронировал мощности "Ямал-Европы" на транзит через Польшу

Согласно информации "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 7 февраля составляли 97,5 миллиона кубометров, а на 8 февраля — 84,7 миллиона кубометров, что ниже почти на 13%.

По данным ужгородского коридора, по которому идет основной объем украинского транзита газа из РФ, номинации снизились более чем на 18%. Заявки на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 7 февраля составили почти 70 миллионов кубометров в сутки, а на 8 февраля снизились примерно до 57 миллионов кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.

Транзит российского газа через территорию Украины в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" нарастил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.

Мощности "Ямала-Европы" остаются невостребованными "Газпромом" ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах, свидетельствуют данные GSA Platform. При этом "Ямал-Европа" продолжает работать в реверсном режиме.