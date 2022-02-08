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В МИД Франции рассказали, хватит ли стране газа на зиму
Энергетика
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. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что в газовых хранилищах страны сейчас достаточно газа, чтобы пережить зиму. Он пояснил, что... ПРАЙМ, 08.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ, франция, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 8 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что в газовых хранилищах страны сейчас достаточно газа, чтобы пережить зиму.
Он пояснил, что европейцы, очень зависимы от российского газа и импортируют более 40% голубого топлива.
"Чтобы удостовериться в достаточном запасе, мы проверили газовые хранилища, особенно во Франции, и могу сказать, что нам хватит газа, чтобы пережить зиму.
Он также отметил, что это будет нелегкая и не слишком комфортная ситуация, "особенно с точки зрения цены, если будет конфликт".