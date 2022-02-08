ПАРИЖ, 8 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что в газовых хранилищах страны сейчас достаточно газа, чтобы пережить зиму. В МИД России надеются, что Евросоюз не введет санкции

Он пояснил, что европейцы, очень зависимы от российского газа и импортируют более 40% голубого топлива.

"Чтобы удостовериться в достаточном запасе, мы проверили газовые хранилища, особенно во Франции, и могу сказать, что нам хватит газа, чтобы пережить зиму.

Он также отметил, что это будет нелегкая и не слишком комфортная ситуация, "особенно с точки зрения цены, если будет конфликт".