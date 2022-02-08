МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года составила 7,565 миллиарда долларов против убытка в 20,3 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Carlsberg в 2021 году выросла на 13,5%

Разводненная прибыль на акцию составила 0,4 доллара против убытка в 1 доллар год назад. Выручка при этом выросла в 2 раза — до 164,195 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась до 2,326 миллиарда долларов с 1,358 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,12 доллара против 0,67 доллара год назад. Выручка увеличилась в 1,7 раза — до 52,238 миллиарда долларов.

Объем добычи BP с учетом доли "Роснефти" в 2021 году составил 3,317 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 4,5% ниже аналогичного показателя предшествовавшего года.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.