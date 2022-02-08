МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед в ряде стран ЕС снижаются, продолжая отступать от рекордных декабрьских пиков, на фоне снижения цен фьючерсов на газ, следует из данных биржи электроэнергии Nord Pool. Россия в 2021 году почти вдвое нарастила экспорт электроэнергии

По данным Nord Pool, на вторник, 8 февраля, средняя цена в Германии составила 137,81 евро за мегаватт-час, во Франции — 202,53 евро, в Нидерландах — 167,79 евро, в Италии — 205,29 евро, в Австрии — 157,99 евро, в Испании — 203,7 евро за мегаватт-час.

В конце декабря 2021 года стоимость электроэнергии в ряде стран ЕС росла до рекордных значений, превышая отметку в 400 евро за мегаватт-час. Это было вызвано снижением выработки ветровыми электростанциями и ростом стоимости газа.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.

Как отмечает агентство Блумберг, продолжающееся снижение цен на электроэнергию вызвано сокращением цен на газ и ростом его поставок в Европу, в частности через Украину.

Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). С конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колеблется в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.

Кроме того, по мнению аналитиков агентства, прогнозы более теплой погоды и увеличение выработки ВЭС также могут повлиять на цены и привести к дальнейшему снижению. Некоторые также считают, что нынешнее снижение свидетельствует о том, что "рынок вышел из худшего периода энергетического кризиса".