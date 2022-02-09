МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью РИА Новости, что на сегодняшний день союз не в состоянии полностью заменить российский газ.

Он рассказал, что Еврокомиссия обсуждает с США и рядом других стран возможности расширения поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, при этом США "не могут" поставлять газ в объемах, которые бы покрыли все нужды.

Дипломат также отметил, что газовая сфера в Штатах приватизирована и когда цены выше в Азии, СПГ идёт туда, как было в прошлом году, когда до ЕС доходило не так много американского СПГ.

По словам Чижова, у Катара и некоторых других стран поставки СПГ законтрактованы "на годы вперед". Поэтому он считает, что, "конечно", у ЕС не так много возможностей ощутимо увеличить импорт СПГ.

У ЕВРОСОЮЗА НЕ ТАК МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОЩУТИМО УВЕЛИЧИТЬ ИМПОРТ СПГ – ЧИЖОВ РИА НОВОСТИ

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