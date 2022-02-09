МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. По данным данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, номинации на прокачку газа через украинскую ГТС падают, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет. Чижов прокомментировал действия Украины при транзите российского газа

Так, из данных "Оператора ГТС Украины" следует, что заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 8 февраля составляли 84,7 миллиона кубометров, а на 9 февраля — 78,9 миллиона кубометров. Это ниже почти на 6,8%. При этом номинации на 7 февраля составляли 97,5 миллиона кубометров.

Данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 миллиона кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.

Мощности "Ямала-Европы" по-прежнему остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Он работает в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.