МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии En+ Group в 2021 году выросла на 10% в годовом выражении, до 90,4 миллиарда кВт.ч., говорится в сообщении компании. Цены на электроэнергию в Европе отступают от рекордных пиков

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях группы в 2021 году составила 77,7 миллиарда кВт.ч, показав рост на 12,1% год к году. При этом выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях снизилась на 1,6%, составив 12,7 миллиарда кВт.ч. Снижение выработки электроэнергии ТЭС по сравнению с 2020 годом, как отмечает компания, обусловлено увеличением выработки ГЭС Ангарского каскада в 2021 году.

В четвертом квартале выработка электроэнергии составила 24,7 миллиарда кВт.ч, увеличившись в годовом выражении на 5,1%. Отпуск тепла за этот период снизился на 3,1%, до 9,3 миллиона Гкал.

В частности, выработка электроэнергии на ГЭС составила 20,3 миллиарда кВт.ч (рост на 4,1% год к году) а выработка электроэнергии на ТЭС выросла на 7,3%, до 4,4 миллиарда кВт.ч.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").