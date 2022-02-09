КИШИНЕВ, 9 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил в своем Telegram-канале., что страна готова урегулировать недоразумения, которые возникли с "Газпромом" из-за вопроса проведения аудита долга "Молдовагаза". В "Газпроме" оценили подход к аудиту задолженности "Молдовагаза"

По его словам, информация была доведена до сведения мажоритарного акционера "Газпрома", который вопреки договоренностям в одностороннем порядке созвал заседание Наблюдательного совета для утверждения документации по организации проверки долга.

"В будущем я продолжу переговоры с "Газпромом", чтобы преодолеть любые недоразумения по этому поводу", — заявил он.

Во вторник "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с договоренностями от октября прошлого года — правительство Молдавии само выбирает аудитора, что не позволяет ожидать объективности. Также концерн сообщил, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" не состоялось из-за неявки представителей правительства Молдавии. Спыну ранее пояснял, что правительство Молдавии на основании закона об акционерных обществах разрешило независимую проверку долгов. Агентство госуслуг получило полномочия по отбору компании, которая будет проводить аудит.