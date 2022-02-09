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2022
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Грызлов рассказал о едином рынке нефти России и Белоруссии
Энергетика
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. ГРЫЗЛОВ: ЕДИНЫЙ РЫНОК НЕФТИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ — ЭТО ВОПРОС 2023 ГОДА ГРЫЗЛОВ: ДУМАЮ, БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ СМОГУТ ИДТИ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РФ ВМЕСТО ЛИТВЫ Новость... ПРАЙМ, 09.02.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, белоруссия, нефтяной рынок
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ГРЫЗЛОВ: ЕДИНЫЙ РЫНОК НЕФТИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ — ЭТО ВОПРОС 2023 ГОДА
ГРЫЗЛОВ: ДУМАЮ, БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ СМОГУТ ИДТИ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РФ ВМЕСТО ЛИТВЫ
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