МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ГРЫЗЛОВ: ЕДИНЫЙ РЫНОК НЕФТИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ — ЭТО ВОПРОС 2023 ГОДА

ГРЫЗЛОВ: ДУМАЮ, БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ СМОГУТ ИДТИ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РФ ВМЕСТО ЛИТВЫ

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