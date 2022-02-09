КИШИНЕВ, 9 фев — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан написал Чебан в своем Telegram-канале, что компания просит своих крупных потребителей оплатить поставку газа не только за январь, но и за первую половину февраля. В "Газпроме" оценили подход к аудиту задолженности "Молдовагаза"

Он пояснил, что полученные деньги помогут полностью покрыть текущие расходы по закупке газа "Газпрома" "по высокой январской цене и избежать контрактных рисков".

Как правило, потребители "Молдовагаза" рассчитываются за газ, полученный месяцем ранее, до 15 числа каждого месяца, но компания уже не первый раз просит небытовых потребителей расплатиться авансом.