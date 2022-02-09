2022-02-09T13:03:23+03:00
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2022-02-09T13:03:23+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220209/836024939.html
Глава "Газпром нефти" оценил темпы восстановления спроса на нефть
Энергетика
Новости
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. МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫШЕЛ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ — ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 09.02.2022
нефть, энергетика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫШЕЛ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ — ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ
Новость дополняется